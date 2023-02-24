Ebrar Karakurt kimdir, nereli, kaç yaşında? Ebrar Karakurt hangi takıma transfer oldu?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 16:32

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 16:32

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın oyuncularından biri olan Ebrar Karakurt, hakkında çok fazla araştırma yapılmaya başlandı. İşte 2000 doğumlu Ebrar Karakurt hakkında bilgiler...

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Voleybol sahalarında pasör çaprazı mevkisinde oynayan Karakurt'un boyu 1,96 metredir.

Ebrar Karakurt, Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

EBRAR KARAKURT BAŞARILARI

2017 Yıldız Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası - En İyi Smaçör

U18 Avrupa Şampiyonası - En İyi Smaçör

EBRAR KARAKURT HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu. İtalyan Igor Gorgonzola Novara takımının formasını giyen Karakurt, Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad ile el sıkıştı. Yeni takımından yıllık 800 bin dolar kazanacağı öğrenilen Ebrar Karakurt'un teklifi kabul ettiği ve haziran ayının ardından imzayı atacağı ifade edildi.



