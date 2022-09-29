Dünya Ebrar Karakurt'u konuşuyor! 'Türkiye'yi kurtardı'

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 18:06
<p>FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. </p> <p>Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt gösterdiği performansla dünya basınında geniş yer buldu.</p>

FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. 

Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt gösterdiği performansla dünya basınında geniş yer buldu.

<p><strong>ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA SEVİNÇ</strong></p> <p>Beraberliğin ardından galibiyet sayısını kaydeden Ebrar çığlık çığlığa sevinç yaşadı.  Milli yıldız karşılaşmayı 29 sayı ve 1 blok ile tamamladı. </p>

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA SEVİNÇ

Beraberliğin ardından galibiyet sayısını kaydeden Ebrar çığlık çığlığa sevinç yaşadı.  Milli yıldız karşılaşmayı 29 sayı ve 1 blok ile tamamladı. 

<p>Bu performans aynı zamanda Ebrar'ı şampiyonada zirveye çıkardı. Şu ana kadar 69 sayı kaydeden pasör çaprazı bu alanda Belçikalı Britt Herbots ile liderliği paylaşıyor. İtalyan süper yıldız Egonu ise 67 sayı ile 3. sırada bulunuyor. Ebrar aynı zamanda turnuvanın En çok blok yapan 4. ismi ve en çok ace kaydeden 3. isim konumunda.</p>

Bu performans aynı zamanda Ebrar'ı şampiyonada zirveye çıkardı. Şu ana kadar 69 sayı kaydeden pasör çaprazı bu alanda Belçikalı Britt Herbots ile liderliği paylaşıyor. İtalyan süper yıldız Egonu ise 67 sayı ile 3. sırada bulunuyor. Ebrar aynı zamanda turnuvanın En çok blok yapan 4. ismi ve en çok ace kaydeden 3. isim konumunda.

<p><strong>BREZİLYA BASINI: 'KARAKURT 5. SETTE DENGEYİ BOZDU VE TÜRKİYE'Yİ KURTARDI'</strong></p> <p>Ebrar'ın bu performansı dünya basınında da yankı uyandırdı. Brezilya basınından WebVolei, Ebrar Karakurt'un performansını başlığa çıkararak, "Karakurt 5. sette denfeyi bozdu ve Türkiye'yi kurtardı" dedi. </p>

BREZİLYA BASINI: 'KARAKURT 5. SETTE DENGEYİ BOZDU VE TÜRKİYE'Yİ KURTARDI'

Ebrar'ın bu performansı dünya basınında da yankı uyandırdı. Brezilya basınından WebVolei, Ebrar Karakurt'un performansını başlığa çıkararak, "Karakurt 5. sette denfeyi bozdu ve Türkiye'yi kurtardı" dedi. 

<p>Haberin devamında "Türkiye'nin Dominik Cumhuriyeti'ni yenmek için Ebrar Karakurt'a çok fazla ihtiyacı vardı. Son sayıda teknolojinin ekstra yardımı oldu. İlk olarak Ebrar'ın atağı Dominik'e sayı olarak verilirken görüntülü değerlendirme sonrasında topun parmağa değerek dışarı çıktığı görüldü. Sayı sonrası Ebrar patlama yaşadı. Türk pasör çaprazı dizlerinin üzerine çökerek çığlık attı. Zehra'nın 11, Eda'nın ve Hande'nin 10 sayısına karşın Ebrar'ın kaydettiği 29 sayı aradaki farkı açıklıyor" denildi.</p>

Haberin devamında "Türkiye'nin Dominik Cumhuriyeti'ni yenmek için Ebrar Karakurt'a çok fazla ihtiyacı vardı. Son sayıda teknolojinin ekstra yardımı oldu. İlk olarak Ebrar'ın atağı Dominik'e sayı olarak verilirken görüntülü değerlendirme sonrasında topun parmağa değerek dışarı çıktığı görüldü. Sayı sonrası Ebrar patlama yaşadı. Türk pasör çaprazı dizlerinin üzerine çökerek çığlık attı. Zehra'nın 11, Eda'nın ve Hande'nin 10 sayısına karşın Ebrar'ın kaydettiği 29 sayı aradaki farkı açıklıyor" denildi.

<p><strong>SIRBİSTAN BASINI: TÜRKİYE GÜVENDE</strong></p> <p>Sırbistan basını da Ebrar'ın performansına vurgu yaparak; "Turnuvanın üçüncü maçında Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 ile geçti. Ebrar Karakurt 29 sayı ile üstünlüğünü sürdürürken, Elizabeth Martinez ve Keneida Gonzalez 20'şer sayı kaydetti.</p> <p>Öte yandan Worldofvolley, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in performansını öne çıkardı. Haberde 'Türkiye, ikinci zaferini kazanmak Dominik Cumhuriyeti karşısında aldı. Ebrar Karakurt'un 29 sayılık performansı galibyette önemli rol oynadı. Zehra Güneş 5 blok ile galibiyete katkı yaptı." denildi.</p>

SIRBİSTAN BASINI: TÜRKİYE GÜVENDE

Sırbistan basını da Ebrar'ın performansına vurgu yaparak; "Turnuvanın üçüncü maçında Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 ile geçti. Ebrar Karakurt 29 sayı ile üstünlüğünü sürdürürken, Elizabeth Martinez ve Keneida Gonzalez 20'şer sayı kaydetti.

Öte yandan Worldofvolley, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in performansını öne çıkardı. Haberde 'Türkiye, ikinci zaferini kazanmak Dominik Cumhuriyeti karşısında aldı. Ebrar Karakurt'un 29 sayılık performansı galibyette önemli rol oynadı. Zehra Güneş 5 blok ile galibiyete katkı yaptı." denildi.

ebrar karakurt A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler