Dünya Ebrar Karakurt'u konuşuyor! 'Türkiye'yi kurtardı'
Bu performans aynı zamanda Ebrar'ı şampiyonada zirveye çıkardı. Şu ana kadar 69 sayı kaydeden pasör çaprazı bu alanda Belçikalı Britt Herbots ile liderliği paylaşıyor. İtalyan süper yıldız Egonu ise 67 sayı ile 3. sırada bulunuyor. Ebrar aynı zamanda turnuvanın En çok blok yapan 4. ismi ve en çok ace kaydeden 3. isim konumunda.
Haberin devamında "Türkiye'nin Dominik Cumhuriyeti'ni yenmek için Ebrar Karakurt'a çok fazla ihtiyacı vardı. Son sayıda teknolojinin ekstra yardımı oldu. İlk olarak Ebrar'ın atağı Dominik'e sayı olarak verilirken görüntülü değerlendirme sonrasında topun parmağa değerek dışarı çıktığı görüldü. Sayı sonrası Ebrar patlama yaşadı. Türk pasör çaprazı dizlerinin üzerine çökerek çığlık attı. Zehra'nın 11, Eda'nın ve Hande'nin 10 sayısına karşın Ebrar'ın kaydettiği 29 sayı aradaki farkı açıklıyor" denildi.
SIRBİSTAN BASINI: TÜRKİYE GÜVENDE
Sırbistan basını da Ebrar'ın performansına vurgu yaparak; "Turnuvanın üçüncü maçında Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 ile geçti. Ebrar Karakurt 29 sayı ile üstünlüğünü sürdürürken, Elizabeth Martinez ve Keneida Gonzalez 20'şer sayı kaydetti.
Öte yandan Worldofvolley, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in performansını öne çıkardı. Haberde 'Türkiye, ikinci zaferini kazanmak Dominik Cumhuriyeti karşısında aldı. Ebrar Karakurt'un 29 sayılık performansı galibyette önemli rol oynadı. Zehra Güneş 5 blok ile galibiyete katkı yaptı." denildi.
Video Haberler
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcı banyoda ölü bulundu
- Katilin avukatından 'şüphe' açıklaması
- Fatih Terim belgeseline ibret olsun!
- Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
- Nedim Şener hakkında bomba iddia...
- Öngörüm: Onay çıkacak... Üç ay içinde
- Dünya diken üstünde! Putin...
- Gazetelerden öğrendi, 'Ya bu ne' dedi
- HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili açıklama
- Alkole dev zam!