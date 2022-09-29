Dünya Ebrar Karakurt'u konuşuyor! 'Türkiye'yi kurtardı'

Bu performans aynı zamanda Ebrar'ı şampiyonada zirveye çıkardı. Şu ana kadar 69 sayı kaydeden pasör çaprazı bu alanda Belçikalı Britt Herbots ile liderliği paylaşıyor. İtalyan süper yıldız Egonu ise 67 sayı ile 3. sırada bulunuyor. Ebrar aynı zamanda turnuvanın En çok blok yapan 4. ismi ve en çok ace kaydeden 3. isim konumunda.