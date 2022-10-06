Ebrar Karakurt, Avrupa'da manşetleri süsledi! 'Durdurulamaz...'

06 Ekim 2022 Perşembe, 10:55

FIVB Dünya Şampiyonası'nda oynadığı son 5 maçını da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı da set vermeden mağlup etti. Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesinin ardından Sultanlar, FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

EBRAR KARAKURT MAÇA DAMGA VURDU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Kanada'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Ebrar Karakurt damga vurdu. İkinci sette Kanada'nın 23-19'luk üstünlüğü bulunduğu esnada art arda 4 Ace atan ve Kanada karşısında Filenin Sultanları'nı öne geçiren Karakurt hem setin hem de maçın kazanılmasında başrol sahibi oldu.

Ebrar Karakurt, karşılaşmada 26 sayı bularak maçın en skorer ismi oldu.

MANŞETLERİ SÜSLEDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Ebrar Karakurt, Kanada karşısındaki üstün performansıyla manşetlerde taşındı. Ebrar Karakurt için 'Durdurulamaz' ifadeleri kullanıldı.

CBC Sports, Kanada-Türkiye maçının ardından "Kanada 5. maçında ilk mağlubiyetini aldı ve Türkiye karşısında süpürüldü" başlığını kullandı. Haberin detayında "Ebrar Karakurt, Polonya'nın Lodz kentindeki karşılaşmaya 26 sayıyla damga vurdu ve durduralamadı. Karakurt'un 26 sayılık performansıyla zafere giden Türkiye, üç ay önce Kanada'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın intikamını aldı. 22 yaşındaki Karakurt da o gün Haziran ayının sonunda 23 sayıyla yine sahanın en iyileri arasındaydı son maçta da durdurulamaz performansını devam ettirdi" dedi.

Il Tempio dello Sport sitesi de Ebrar Karakurt'un muhteşem performansını öne çıkardı. Haberde "Kanada, ilk seti 19-17, ikinci yarıyı 23-20 ve üçüncü seti 26-25 önde götürerek Türkiye'yi ciddi anlamda korkuttu ancak her durumda Giovanni Guidetti'nin kızları durumu tersine çevirmeyi başardı. Kiera van Ryk ile düelloyu kazanmak için 26 sayıya imza atan Ebrar Karakurt'un performansı ise Kanada için moral bozucu oldu" denildi.

