Ebrar Karakurt: 'Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı'
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı mağlup ettikleri maçın ardından milli voleybolcu Ebrar Karakurt açıklamalarda bulundu.
Ebrar Karakurt, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Milli sporcumuz yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Çok mutluyuz. Turnuvanın ilk maçları zor olur. Bugün gerçekten zor bir maçtı.Bütün takım arkadaşlarım elinden geleni vermeye çalıştı. Daha rahat bir maç oynamayı dilerdik ama böyle kazanmış olmak da sevindirici. Bakalım, hayırlısı."
EBRARDAN MAÇ SONRASI PAYLAŞIM
Ebrar Karakurt mücadele sonrası sosyal medya hesabından "Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı" ifadelerini kullandı.
Ersoy’un babaannesinin intikamı alındı ?? pic.twitter.com/fveYeW8iSR— Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) July 29, 2024
GİBİ DİZİSİNE GÖNDERME
Gibi dizisinde Ersoy'un Erasmus programıyla ülkemize gelen ve evini açtığı Hollandalı genç, yamyam çıkar ve Ersoy'un babaannesini yer. Ersoy'un bu dramatik sahnesi uzun süre sosyal medyada konuşulurken, Ebrar Karakurt da bu paylaşımla Hollanda zaferi sonrası bu sahneye gönderme yaptı.
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