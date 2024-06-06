Transfer sorusuna cevap verdi: Ali Koç'tan Ebrar Karakurt sözleri!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ebrar Karakurt transferine dair açıklamalarda bulundu. Koç, "Ebrar Karakurt'u isterim. Müthiş bir oyuncu" dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme dair Habertürk'te açıklamalar yaptı. Ali Koç, Ebrar Karakurt transferiyle ilgili de konuştu.
Ali Koç "Ebrar Karakurt'a 'Seneye seni alacağım' dediniz mi?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Dedim. Ebrar Karakurt'u isterim. Müthiş bir oyuncu. Rusya'da rekorlar kırdı. Çılgın bir oyuncu, çılgın bir karakter. Bir kere yemek yedik, orada konusu açılmıştı.
Dünya çapında bir takım olacaksınız ve biz oraya yakınız. En iyi Türkleri almak gerekir. Ebrar da en iyi Türklerden biri."
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