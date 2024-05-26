Ebrar Karakurt'tan THY'ye 'ekonomi' tepkisi: 'Başka takımlar için özel uçak...'
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türk Hava Yolları'na (THY) tepki gösterdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, 13 saatlik Amerika yolculuğu için ‘özel uçak’ tahsis etmek yerine ekonomi bölümünde uçmaları yüzünden Türk Hava Yolları’na tepki gösterdi.
Önceki aylarda Avrupa Şampiyonu olan milli takım oyuncuları tarifeli uçakla yurda dönerken milli futbol takımının Ermenistan maçına özel uçakla gitmesi de tartışma yaratmıştı.
"BİZE GELİNCE EKONOMİ"
13 saatlik ABD uçuşuna tarifeli uçakla ve ekonomi sınıfında uçan oyunculardan Ebrar Karakurt yaşananlara sosyal medya hesabından tepki verdi.
Karakurt, “Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi” ifadelerini kullandı.
THY, önceki günlerde büyük bir lansmanla Türkiye Voleybol Federasyonu ile ulaşım sponsporluğu sözleşmesi imzalamıştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi ikinci etap maçları için ABD'ye gitti. Karşılaşmalar 29 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde ABD'nin Teksak eyaletinde bulunan Arlington şehrinde oynanacak.
Ebrar Karakurt'un paylaşımı şu şekilde:
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