Ebrar Karakurt'tan THY'ye 'ekonomi' tepkisi: 'Başka takımlar için özel uçak...'

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türk Hava Yolları'na (THY) tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 15:09
Ebrar Karakurt'tan THY'ye 'ekonomi' tepkisi: 'Başka takımlar için özel uçak...'
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, 13 saatlik Amerika yolculuğu için ‘özel uçak’ tahsis etmek yerine ekonomi bölümünde uçmaları yüzünden Türk Hava Yolları’na tepki gösterdi.

Önceki aylarda Avrupa Şampiyonu olan milli takım oyuncuları tarifeli uçakla yurda dönerken milli futbol takımının Ermenistan maçına özel uçakla gitmesi de tartışma yaratmıştı.

"BİZE GELİNCE EKONOMİ"

13 saatlik ABD uçuşuna tarifeli uçakla ve ekonomi sınıfında uçan oyunculardan Ebrar Karakurt yaşananlara sosyal medya hesabından tepki verdi.

Karakurt, “Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi” ifadelerini kullandı.

THY, önceki günlerde büyük bir lansmanla Türkiye Voleybol Federasyonu ile ulaşım sponsporluğu sözleşmesi imzalamıştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi ikinci etap maçları için ABD'ye gitti. Karşılaşmalar 29 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde ABD'nin Teksak eyaletinde bulunan Arlington şehrinde oynanacak.  

Ebrar Karakurt'un paylaşımı şu şekilde:


ebrar karakurt haberleri THY haberleri Türk Hava Yolları haberleri A Milli Kadın Voleybol Takımı haberleri filenin sultanları haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Selahattin Baki'den derbi itirafı: 'Pazar günü bir tatsızlık yaşadık...'

Selahattin Baki'den derbi itirafı: 'Pazar günü bir tatsızlık yaşadık...'
Bugün yıldızlar size ne fısıldıyor? 27 Mayıs 2024 Pazartesi günlük burç yorumları

Bugün yıldızlar size ne fısıldıyor? 27 Mayıs 2024 Pazartesi günlük burç yorumları
Zeki Demirkubuz Nuri Bilgi Ceylan'a yönelik küfürlü tezahürata tepki gösterenlere yanıt verdi

Zeki Demirkubuz Nuri Bilgi Ceylan'a yönelik küfürlü tezahürata tepki gösterenlere yanıt verdi
Hayvan Hakları Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ekmekçi’den, iktidarın ‘uyutma’ teklifine tepki: ‘Yaşam hakkı kutsaldır’

Hayvan Hakları Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ekmekçi’den, iktidarın ‘uyutma’ teklifine tepki: ‘Yaşam hakkı kutsaldır’
Zararlarını anlatmak için 1 ay boyunca McDonald's yiyen belgeselci Morgan Spurlock hayatını kaybetti

Zararlarını anlatmak için 1 ay boyunca McDonald's yiyen belgeselci Morgan Spurlock hayatını kaybetti
Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda 27 Mayıs darbesi yeniden canlanıyor

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda 27 Mayıs darbesi yeniden canlanıyor
Serdar Dursun'dan flaş şampiyonluk paylaşımı!

Serdar Dursun'dan flaş şampiyonluk paylaşımı!
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 26 Mayıs 2024 Pazar TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 26 Mayıs 2024 Pazar TV yayın akışı