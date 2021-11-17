Ümit Karan, Galatasaray yıllarıyla ilgili itiraflarda bulundu

17 Kasım 2021 Çarşamba, 23:33

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, takımdaki eski günleriyle ilgili itiraflarda bulundu.

Karan; Eski başkan Özhan Canaydın ile aralarında geçen Galatasaray-Fenerbahçe diyaloğundan, Hagi ve Arda Turan'a kadar birçok konuda konuda açıklamada bulundu.

Ümit Karan'ın beIN Sports'taki röportajından öne çıkanlar şu şekilde:

"GALATASARAY'A GOL ATTIĞIMDA UYUYMADIM"

"Büyük maçlarda şansım tutuyordu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a gol atınca piyasa yapmak daha kolay oluyordu. Tuttuğum takım Galatasaray'a gol attığımda çok heyecanlandım, uyuyamadım."

"O SEZON PARASIZ PULSUZ OYNADIK"

"Galatasaray'a geldiğimde bizim takıma çok sallıyorlardı. Onlar salladıkça biz kazanıyorduk. Bunda Lucescu'nun da payı çok büyüktü, iyi bir taktisyen. Acayip bir ruh vardı. 1996-2000 ruhu bizde devam etti. O sezon parasız pulsuz oynadık. 6-7 ay maaş almadığımı biliyorum."

"FATİH HOCA BENİ SEZON BAŞI KULLANSAYDI ŞAMPİYON OLURDUK"

"Fatih Hoca'nın dönüşüyle bir anda kendimi kulübede buldum. Yeni transferler yapıldı. Antrenmanda sürekli çalışan ama forma bulamayan bir futbolcu oldum. İkinci yarıda hoca bana forma verdi ve 18 gol attım ama Beşiktaş şampiyon oldu. Fatih Hoca belki beni sezon başı kullansaydı şampiyon olurduk."

"FENERBAHÇE MAÇINI TEK BAŞIMA 6-0 YAPABİLİRMİŞİM"

"Her Fenerbahçe maçında sahada olmak istiyordum. 2002/03 sezonunda ilk yarıdaki maçta hocam bana forma vermemişti, üzülmüştüm. İkinci yarıdaki ilk kez Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Maçı izledim, tek başıma maçı 6-0 yapabilirmişim."

"HAGİ, 'ÜMİT'İ İSTEMİYORUM' DEDİ"

"Hagi geldikten sonra "Ümit ve Saidou'yu istemiyorum" dedi. Mönchengladbach ile anlaşacakken eşimle tanıştım. Ya Samet Hoca'yla Ankaraspor'da oynayacaktım ya da Almanya'ya gidecektim. Son bir deneyeyim dedim. İyi bir performans sergiledim Ankaraspor'da. Her golüm muhteşemdi."

5 maçta 6 gol atmışım, Gerets bana geldi "Fenerbahçe maçında seni oynatmayacağım" dedi. "Galatasaray'dan ayrılırım" dedim. Maç sonu röportajda "Galatasaray'dan ayrılacağım" dedim." Sonrasında barıştık, çok da iyi oldu aramız.

"ARDA'NIN GELİŞİ SİSTEMİMİZİ BOZDU!"

Arda, Galatasaray'a geldi ve çok katkı sağladı. Ancak Arda'nın gelişi sistemimizi bozdu bizim. Arda'ya, "Sen gelmeseydin biz bir sene daha şampiyon olurduk" dedim. Bana çok goller attırdı ama illa ki biri kenarda oturacaktı.

"Galatasaray'dan ayrılmak istemedim. Futbolu Galatasaray'da bırakmak istedim. Ancak bazı şartlar oluşmadı. Kötü bir sezon geçirdim diye Galatasaray'dan kovulmama gerek yoktu. Hayatımda en üzüldüğüm dönemlerden birisi Galatasaray'dan ayrılmak oldu."

GALATASARAYLI ÜMİT KARAN

Özhan Canaydın bana "Fenerbahçe'ye gidersen futbolcu Ümit Karan olursun, bırakınca sadece Ümit Karan olursun. Ancak Galatasaray'da kalırsan futbolu bırakınca Galatasaraylı Ümit Karan olarak kalırsın" demişti. Çok etkilenmiştim.