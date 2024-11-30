Eczacıbaşı deplasmanda Kuzeyboru'yu devirdi!
Vodafone Sultanlar Ligi 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.
Salon: Aksaray
Hakemler: Tuncay Kandemir, Ali Sarıkuzu
Kuzeyboru: Dimitrova, Buket Gülübay, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Güldeniz Önal, Gamze Kılıç)
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladin, Jack (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol)
Setler: 25-27, 25-18, 20-25, 19-25
Süre: 113 dakika (33, 27, 27, 26 )
Spor Haberleri
- Eczacıbaşı deplasmanda Kuzeyboru'yu devirdi!
- Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye müjde!
- Samsunspor'da büyük şansızlık!
- Arda Güler'in o görüntüsü gündem oldu!
- Samsunspor evinde Bodrum FK'yı farklı mağlup etti!
- Hasan Arat'tan Samet Aybaba'ya sert yanıt!
- Ruud van Nistelrooy yeniden Premier Lig'de!
- Beşiktaş'ın paylaşımında Serdar Topraktepe ayrıntısı!
- Mauro Icardi için flaş transfer iddiası!
- Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan borç sözleri!
En Çok Okunan Haberler
-
- Son ankette çarpıcı sonuç
- Ankara'da yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor
- 'YPG, havalimanında kontrolü ele geçirdi’
- Karar verildi! Yönetim ve teknik direktör...
- 'Zenginleştin mi, haram yedin mi?'
- Ele geçirilen matbaa ve tutuklamaları paylaştı!
- İsrail’in yeni cephesi: Halep
- Özgür Özel, anket sonuçlarını paylaştı
- 'Üstadım durum pek de öyle değil galiba...'
- Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem!