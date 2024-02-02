Eczacıbaşı deplasmandan mutlu döndü!

CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off karşılaşmasında Eczacıbaşı deplasmanda SC Prometey'i 3-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 07:27
Eczacıbaşı deplasmandan mutlu döndü!
Abone Ol google-news

CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Ukrayna'nın SC Prometey ekibini deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı 7 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Salon: Mioveni

Hakemler: Tudor Pop (Romanya), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)

SC Prometey: Sharhorodska, Milenkovic, Meliushkyna, Drpa, Melisa Ege Bükmen, Dorsman (Niemtseva, Vasylieva, Danchak, Khober, Maievska)

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Stevanovic, Elif Şahin, Gray, Jack-Kısal, Boskovic (Tuna Aybüke Özel, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Yasemin Yıldırım, Beyza Arıcı)

Setler: 15-25, 13-25, 16-25

Süre: 64 dakika (20, 22, 22)


CEV Şampiyonlar Ligi haberleri eczacıbaşı dynavit haberleri Prometey haberleri

İlgili Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak!

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak!
Eczacıbaşı Dynavit'ten Tijana Boskovic kararı!

Eczacıbaşı Dynavit'ten Tijana Boskovic kararı!
Eczacıbaşı, deplasmanda zorlanmadı!

Eczacıbaşı, deplasmanda zorlanmadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon