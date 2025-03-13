Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Numia Vero Volley'e 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'e aynı skorla yenilen Eczacıbaşı Dynavit, organizasyona veda etti.
İlk sete Eczacıbaşı Dynavit'in 4-0'lık seriyle başlamasının ardından İtalyan ekibi mola aldı. Karşılıklı sayılarla geçen bölümün ardından turuncu-beyazlılar, 17-16 geriye düşünce molaya gitti. Mola dönüşünde Eczacıbaşı Dynavit, Boskovic ve Jack-Kısal ile etkili olsa da bu, seti kazanmak için yeterli olmadı. İlk seti 26-24 kazanan konuk ekip, 1-0 öne geçti.
İkinci set, karşılıklı sayılarla çekişmeli başladı. Eczacıbaşı Dynavit arayı açsa da Numia Vero Volley, bulduğu blok sayılarıyla arayı kapattı ve turuncu-beyazlı ekip mola aldı: 15-14. Eczacıbaşı Dynavit, mola dönüşü kıran kırana geçen sette etkili hücum etse de İtalyan temsilcisi Orro'nun servis turu ve Danesi'nin bloklarıyla seti 26-24 kazandı ve skoru 2-0'a getirdi. Bu skorla birlikte Eczacıbaşı Dynavit'in CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi kesinleşti.
Numia Vero Volley, üçüncü seti 25-21, mücadeleyi de 3-0 kazanarak CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Benedikt Geukes (Almanya)
Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Jack-Kısal, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Rettke, Plummer (Simge Aköz, Hande Baladın, Gray, Naz Aydemir Akyol)
Numia Vero Volley: Orro, Danesi, Kurtagic, Sylla, Egonu, Daalderop (Gelin, Konstantinidou, Cazaute, Smrek)
Setler: 24-26, 24-26, 21-25
Süre: 83 dakika (30, 28, 25)
Spor Haberleri
- Zorlu mücadelede 11'ler belli oldu! Haydi Fenerbahçe...
- Şevval İlayda Tarhan'dan tarihi başarı!
- Barcelona'da Martinez gelişmesi!
- Milan'dan Joao Felix kararı!
- Milli atlet doping testini kaçırdı: 30 ay men!
- Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
- Dünya Boks Şampiyonası'nda madalyalar garantilendi!
- 3 gündür kayıp olarak aranıyordu: Baygın halde bulundu!
- Genç futbolcudan Mertens ve Torreira açıklaması!
- Acun Ilıcalı'dan Rangers açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Son kabadayı' olarak biliyordu: Koğuşunda ölü bulundu
- İmamoğlu farkı açıyor!
- Nereden çıktı bu ‘kurucu önder’ lafı?
- İsrail Şam'ı vurdu!
- MSB'den açıklama geldi!
- Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
- İmamoğlu’nun şansı
- Özgür Özel istifasını istemişti: Yusuf Özcan istifa etti
- AKP'li başkanın eşine ‘kritik’ atama
- İmamoğlu, o eleştirilere yanıt verdi