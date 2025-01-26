Fenerbahçe Medicana'yı devirdi: Eczacıbaşı Dynavit derbide zaferi elde etti!

Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe Medicana'yı devirdi: Eczacıbaşı Dynavit derbide zaferi elde etti!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 20:45

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Medicana,  Eczacıbaşı Dynavit'i konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı. 

Eczacıbaşı Dynavit'in kazandığı maçta setler 25-16, 21-25, 25-23, 19-25 ve 11-15 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge, Meliha Diken, Safronova, Arelya Karasoy)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Boden, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack-Kısal (Simge Aköz, Hande Baladın, Gray, Nicoletti)

Setler: 25-16, 21-25, 25-23, 19-25, 11-15

Süre: 128 dakika (23, 27, 31, 26, 21)


Etiketler: #eczacıbaşı dynavit #Fenerbahçe Medicana #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi Diego Carlos kararı!

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi Diego Carlos kararı!
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Strahinja Pavlovic'ten transfer yanıtı!

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Strahinja Pavlovic'ten transfer yanıtı!
CANLI YAYIN: Fenerbahçe 3-1 Göztepe CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 21. hafta mücadelesi

CANLI YAYIN: Fenerbahçe 3-1 Göztepe CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 21. hafta mücadelesi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler