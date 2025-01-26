Fenerbahçe Medicana'yı devirdi: Eczacıbaşı Dynavit derbide zaferi elde etti!
Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i konuk etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.
Eczacıbaşı Dynavit'in kazandığı maçta setler 25-16, 21-25, 25-23, 19-25 ve 11-15 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül
Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge, Meliha Diken, Safronova, Arelya Karasoy)
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Boden, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack-Kısal (Simge Aköz, Hande Baladın, Gray, Nicoletti)
Setler: 25-16, 21-25, 25-23, 19-25, 11-15
Süre: 128 dakika (23, 27, 31, 26, 21)
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