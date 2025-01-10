Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finalde!
CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'i 3-1 yendi.
CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Tent Obrenovac'a konuk oldu.
Obrenovac kentindeki Spor ve Kültür Merkezi'nde oynanan müsabakayı konuk ekip 3-1 kazandı.
Karşılaşmanın ilk setini ev sahibi ekip, 25-21 önde tamamladı.
İkinci seti 25-10, üçüncü seti 25-16 önde bitiren Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü sette de hata yapmayarak 25-22, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.
Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, ilk sıradaki yerini korudu ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Sırbistan ekibi ise 5. maçında 2. yenilgisini aldı.
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