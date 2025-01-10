Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finalde!

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'i 3-1 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finalde!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 00:16

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Tent Obrenovac'a konuk oldu.

Obrenovac kentindeki Spor ve Kültür Merkezi'nde oynanan müsabakayı konuk ekip 3-1 kazandı.

Karşılaşmanın ilk setini ev sahibi ekip, 25-21 önde tamamladı.

İkinci seti 25-10, üçüncü seti 25-16 önde bitiren Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü sette de hata yapmayarak 25-22, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, ilk sıradaki yerini korudu ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Sırbistan ekibi ise 5. maçında 2. yenilgisini aldı.


Etiketler: #eczacıbaşı dynavit #Tent Obrenovac #CEV Şampiyonlar Ligi

İlgili Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'ya set vermedi!

Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'ya set vermedi!
Hande Baladın'dan transfer açıklaması: Eczacıbaşı'ndan ayrılıyor mu?

Hande Baladın'dan transfer açıklaması: Eczacıbaşı'ndan ayrılıyor mu?
Eczacıbaşı Palmberg'i rahat geçti: 3-0

Eczacıbaşı Palmberg'i rahat geçti: 3-0
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler