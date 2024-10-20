Eczacıbaşı Dynavit, evinde kazandı!

Volebolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit, evinde kazandı!
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AA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 00:06

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Serap Kuka, Seçkin Yener

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Nicoletti, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Naz Akyol (Aybüke Özel, Yaprak Erkek)

Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Merve Çepni, Toubner, Krotkova, Strunjak, Arzum Erca (Buse Cilkiz, Ezgi Akyaldız, Eylül Durgun, İrem Çor)

Setler: 25-15, 25-17, 25-19

Süre: 77 dakika (24, 26, 27)


Etiketler: #eczacıbaşı dynavit #Sarıyer Belediyespor #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

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