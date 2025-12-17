Cumhuriyet Gazetesi Logo
Halil Dervişoğlu yıldızlaştı: Çaykur Rizespor Türkiye Kupası'na farklı başladı!

Halil Dervişoğlu yıldızlaştı: Çaykur Rizespor Türkiye Kupası'na farklı başladı!

17.12.2025 20:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Halil Dervişoğlu yıldızlaştı: Çaykur Rizespor Türkiye Kupası'na farklı başladı!

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası grup aşamasının ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 5-2 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Çaykur Rizespor, 5-2'lik skorla kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 1., 20., 60. (P), 70. dakikalarda Halil Dervişoğlu ile 64. dakikada Emrecan Bulut kaydetti.

Gaziantep FK'nin gollerini ise dakika 37'de Deian Sorescu ile 90+1. dakikada Semih Güler attı.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, 3 puan aldı. Gaziantep FK, sahadan puansız ayrıldı.

Grubun sonraki haftasında Rizespor, Erzurumspor FK'ye konuk olacak. Gaziantep FK, Kocaelispor'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #gaziantep #çaykur rizespor #ziraat türkiye kupası #Halil Dervişoğlu

İlgili Haberler

Türk Hava Yolları, İlbank'a şans tanımadı!
Türk Hava Yolları, İlbank'a şans tanımadı! Türk Hava Yolları, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında kendi evinde ağırladığı İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
Zeren Spor, Kuzeyboru'ya geçit vermedi!
Zeren Spor, Kuzeyboru'ya geçit vermedi! Zeren Spor, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında kendi evinde ağırladığı Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.
Dursun Özbek'ten Okan Buruk eleştirilerine yanıt: 'Söylenen şeylerden rahatsızlık duydum'
Dursun Özbek'ten Okan Buruk eleştirilerine yanıt: 'Söylenen şeylerden rahatsızlık duydum' Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkındaki ifadelere yanıt verdi.