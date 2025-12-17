Halil Dervişoğlu yıldızlaştı: Çaykur Rizespor Türkiye Kupası'na farklı başladı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırladı.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Çaykur Rizespor, 5-2'lik skorla kazandı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 1., 20., 60. (P), 70. dakikalarda Halil Dervişoğlu ile 64. dakikada Emrecan Bulut kaydetti.
Gaziantep FK'nin gollerini ise dakika 37'de Deian Sorescu ile 90+1. dakikada Semih Güler attı.
Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, 3 puan aldı. Gaziantep FK, sahadan puansız ayrıldı.
Grubun sonraki haftasında Rizespor, Erzurumspor FK'ye konuk olacak. Gaziantep FK, Kocaelispor'u ağırlayacak.