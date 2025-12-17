Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeren Spor, Kuzeyboru'ya geçit vermedi!

17.12.2025 18:05:00
Zeren Spor, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında kendi evinde ağırladığı Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Zeren Spor, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Bu sonuçla Zeren Spor ligde 9'uncu galibiyetini alırken, Kuzeyboru ise 9'uncu kez mağlup oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova

Zeren Spor: Malinov, Saliha Şahin, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Gatina, Beyza Arıcı (Özlem Güven, Ceren Önal, Şeyma Ercan Küçükaslan, Aleksic, Kübra Akman, Eylül Karadaş)

Kuzeyboru: Lozo, Tietianiec, Gamze Kılıç, Ege Melisa Bükmen, Dicle Nur Babat, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Czyrnianska, Ece Hitayca, Nilsu Şen)

Setler: 25-19, 25-17, 22-25, 34-32

Süre: 125 Dakika (26, 28, 29, 42)

İlgili Konular: #voleybol #Kuzeyboru #Zeren Spor

