Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eda Erdem: "Biz bu finali yürekten hak ettik"

Eda Erdem: "Biz bu finali yürekten hak ettik"

6.09.2025 14:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Eda Erdem:

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem, maçın ardından açıklamalar yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi

Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Eda Erdem, yaptığı açıklamada" "Tüm takımlara ve dünyaya, iyi oynadığımızda neler yapabileceğimizi ve ne kadar kuvvetli olduğumuzu gösterdik. Biz bu finale kalmayı yürekten hak ettik." dedi.

Açıklamalarına devam eden kaptan, "Buraya şampiyon olmaya inanarak geldik. Adım adım geldik. Altıncı bölümü bitirdik ve finaldeyiz. Çok mutluyum, çok büyük emek var. Bütün yaz kızlar çalıştı. 22-18 gerideyken bile bu maçı alacağımı söyledim. Her şey inanmakla başlıyor. Biz çok inançlıyız. Yine tarih yazan ekibin parçasıyım. Bu kızlar bir harika." ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #filenin sultanları #Eda Erdem Dündar #FIVB Dünya Şampiyonası