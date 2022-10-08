Eda Erdem Dündar: 'Bu maçı unutup Sırbistan maçına bakacağız'
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem Dündar, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ABD mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Erdem, "Bu maçı unutup Sırbistan maçına bakacağız. Sırbistan iyi oynayan bir takım. Bizim için zor bir maç olacak" dedi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem Dündar, 3-1 kaybedilen ABD maçı sonrası görüşlerini aktardı.
ABD'nin ekstra bir şey yapmadığına dikkati çeken Eda Erdem, şunları kaydetti:
"Daha çok bizim hata yapmamızı beklediler. Bugün sabırsız olan taraf bizdik. Daha iyi servis atıp daha iyi manşet karşılayabilirdik ama yine de herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Biz de iyi oynadık ama onlar daha dirençliydi. Özellikle dördüncü sette geriden gelip yetiştik ama sonunu getiremedik. Bu maçı unutup Sırbistan maçına bakacağız. Sırbistan iyi oynayan bir takım. Bizim için zor bir maç olacak. Ama biz de kazanmak için sahaya çıkacağız."
Filenin Sultanları, bugün TSİ 18:30'da Polonya'nın Lodz kentinde Sırbistan ile karşılaşacak.
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