"Filenin Sultanları", ABD ile karşılaşacak
FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, F Grubu'nda 3'te 3 yapmak için ABD karşısına çıkacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın ABD ile karşılaşacak.
Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak.
F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden "Filenin Sultanları", ikinci karşılaşmasında da Kanada'yı set vermeden mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı garantiledi.
Milli takım, grup mücadelesini 8 Ekim Cumartesi günü TSİ 18.30'da oynayacağı Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak.
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