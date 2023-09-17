Eda Erdem Dündar: 'En büyük hedeflerimden biri olimpiyatlar'

Yayınlanma: 17.09.2023 - 10:18

Güncelleme: 17.09.2023 - 10:18

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri ikinci maçında 3-0 kazanılan Bulgaristan karşılaşmasının ardından konuştu.

Eda Erdem Dündar, "Bugün güzel bir maç oldu. Saha içerisinde eğlenen bir takım vardı. Bulgaristan genç bir takımla oynamasına rağmen hücumda çok akıllı oynadılar, savunmada bizi zorladılar. Net skorla kazandık. Çok yorulmadığımız, hemen bitirdiğimiz bir maç oldu. Hedeflediğimiz şekilde bitirdik" dedi.

"EN BÜYÜK HEDEFLERİMDEN BİRİ"



"Olimpiyatlar, benim için çok fazla şey ifade ediyor" sözlerini kullanan deneyimli isim, "En büyük hedeflerimden biri olimpiyatlar. Rüya gibi bir yaz geçiyoruz. Bileti alıp Paris için hazırlıklarımızı yapmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

Eda Erdem Dündar, son olarak 17 maç üst üste kazanılmasını değerlendirdi ve, "İyi gidiyoruz, umarım bu yenilmezlik serisini devam ettiririz" diye konuştu.