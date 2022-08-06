Eda Erdem Dündar: Günde çift antrenman yapıyoruz
Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, Dünya Şampiyonası'na dair konuştu. Dündar, "Günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlanıyoruz" dedi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Dünya Şampiyonası’nın hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürdüklerini söyledi.
Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, yaptığı açıklamada, şampiyona hazırlıkları hakkında bilgi verdi.
Kısa bir tatil arasının ardından 27 Temmuz'dan itibaren şampiyona hazırlıklarına başladıklarını aktaran ay-yıldızlı başarılı voleybolcu Eda, "Yoğun ve yorucu bir kamp dönemi geçiriyoruz. Günde çift antrenmanla şampiyona çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde önce Fransa ardından Amerika kamplarımız olacak. Orada hazırlık maçları oynayacağız. Bu karşılaşmalarda eksiklerimizi görerek, daha fazla çalışıp, şampiyonaya en hazır şekilde gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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