Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, yeni sezona Yukatel Kayserispor maçıyla beraber merhaba diyecek. Beşiktaş - Yukatel Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.
ÜÇ FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK
Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak.
Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak.
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 6 Ağustos Cumartesi günü (bu akşam) saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayımlanacak.
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