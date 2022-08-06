Spor yazarlarından İstanbulspor - Trabzonspor değerlendirmesi

İkinci yarı Trabzonspor yine oyunu rahatlatacak hamleler de geç kaldı. İlk yarı pozisyon bulamayan İstanbulspor’un ikinci yarı da nefesi yetmedi.

Larsen’in tecrübesi ve kariyeri ile Trabzonspor’ katkı sağlayacağı net. Hem defansta hem de hücumda etkili bir oyuncu.

Sağ stoperde Dorukhan yine idare etti. Sol tarafta yeni transferlerden Eren Elmalı bu takımda iş yapabileceğinin sinyallerini verdi. Visca etkili olamadı. Trazeguet vasattı.