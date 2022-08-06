Spor yazarlarından İstanbulspor - Trabzonspor değerlendirmesi

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:45
<p>Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonu açılış maçında son şampiyon Trabzonspor deplasmanda İstanbulpor ile karşı karşıya geldi. </p>

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonu açılış maçında son şampiyon Trabzonspor deplasmanda İstanbulpor ile karşı karşıya geldi. 

<p>Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi bordo-mavililer Cornelius ve Denswil'in golleri ile 2-0 kazandı. </p>

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi bordo-mavililer Cornelius ve Denswil'in golleri ile 2-0 kazandı. 

<p>Spor yazarları da İstanbulspor - Trabzonspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. </p> <p>İşte o değerlendirmeler...</p>

Spor yazarları da İstanbulspor - Trabzonspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

İşte o değerlendirmeler...

<p><strong>Uğur Meleke - Hürriyet</strong></p> <p>"İstanbulspor bana İngilizleri hatırlattı. Bir İngiliz arkadaşım geçenlerde şöyle bir espri yapmıştı: “Fulham’la Norwich aslında aynı takım. Sırayla Premier Lig’e çıkma parasını kazanıyor ve sırayla düşüyorlar”. Dün İstanbulspor’u Süper Lig’de ilk kez izleyince bu espriyi anımsadım gülümseyerek. Zira İstanbulspor’un da dün Olimpiyat’taki görüntüsü bana fena halde Norwich’i hatırlattı. Norwich de (idealist teknik direktörü Farke döneminde) Championship’i iyi futbolla zirvede bitirir, Premier Lig’de de aynı kadroyla aynı oyunu oynamaya kalkar. Güçleri Premier Lig’e yetmez ve küme düşerler sonra."</p>

Uğur Meleke - Hürriyet

"İstanbulspor bana İngilizleri hatırlattı. Bir İngiliz arkadaşım geçenlerde şöyle bir espri yapmıştı: “Fulham’la Norwich aslında aynı takım. Sırayla Premier Lig’e çıkma parasını kazanıyor ve sırayla düşüyorlar”. Dün İstanbulspor’u Süper Lig’de ilk kez izleyince bu espriyi anımsadım gülümseyerek. Zira İstanbulspor’un da dün Olimpiyat’taki görüntüsü bana fena halde Norwich’i hatırlattı. Norwich de (idealist teknik direktörü Farke döneminde) Championship’i iyi futbolla zirvede bitirir, Premier Lig’de de aynı kadroyla aynı oyunu oynamaya kalkar. Güçleri Premier Lig’e yetmez ve küme düşerler sonra."

<p><strong>NEREDEYSE AYNI KADRO</strong></p> <p>17 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen İstanbulspor, dün sahaya neredeyse tamamen 1.Lig’i şampiyon bitiren kadrosuyla çıktı. Yaz döneminde zaten sadece iki transfer yaptılar, onların da biri (kaleci Jensen) ilk 11’de forma giydi. Üstelik yaz döneminde Erencan ve Alperen’i de kaybettiler. Ancak elbette genç teknik direktörleri Osman Zeki Korkmaz’a çok saygı duyuyorum. Süper Lig için kısıtlı sayılabilecek kadrosuyla yine olumlu futbol oynatmaya çalıştı, yine geriden pasla çıkmayı tercih etti. Ancak aynen Liverpool veya City önündeki Norwich gibiydi halleri. Güçleri biraz kısıtlıydı.</p>

NEREDEYSE AYNI KADRO

17 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen İstanbulspor, dün sahaya neredeyse tamamen 1.Lig’i şampiyon bitiren kadrosuyla çıktı. Yaz döneminde zaten sadece iki transfer yaptılar, onların da biri (kaleci Jensen) ilk 11’de forma giydi. Üstelik yaz döneminde Erencan ve Alperen’i de kaybettiler. Ancak elbette genç teknik direktörleri Osman Zeki Korkmaz’a çok saygı duyuyorum. Süper Lig için kısıtlı sayılabilecek kadrosuyla yine olumlu futbol oynatmaya çalıştı, yine geriden pasla çıkmayı tercih etti. Ancak aynen Liverpool veya City önündeki Norwich gibiydi halleri. Güçleri biraz kısıtlıydı.

<p><strong>TRABZON KONTROLLÜYDÜ</strong></p> <p>Trabzonspor ise gücü kısıtlı rakibine karşı en yüksek viteste değildi ama maçın genelinde de kontrolü ellerinden pek kaybetmediler. Siopis’in enerjisiyle tetiklediği savunmada çok kontrollülerdi, ilk 45’te İstanbul ekibini 0 isabetli şut, rakip ceza alanında 0 dokunuş ve 0 gol beklentisi istatistiğinde tuttular. İkinci yarıda, özellikle Ebert girdikten sonra ev sahibi ekip canlandı ama cılız pozisyonlar tabelayı değiştirmeye yetmedi. Trabzon’da hazırlık kampının iyileri Larsen ve Eren sezona da formda girdiler. Larsen kornerlerden sürpriz kafa golleri bulacak gibi. Eren de soldan yaptığı bindirmelerde yerden ortalarıyla hanesine asistler yazacağının sinyallerini veriyor. Kopenhag eşleşmesi öncesi Cornelius’un yüksek form tutması büyük avantaj. Trezeguet ve Bakasetas’ın da 16 Ağustos’taki Parken sınavına kadar form grafiklerini yükseltmeleri gerek."</p>

TRABZON KONTROLLÜYDÜ

Trabzonspor ise gücü kısıtlı rakibine karşı en yüksek viteste değildi ama maçın genelinde de kontrolü ellerinden pek kaybetmediler. Siopis’in enerjisiyle tetiklediği savunmada çok kontrollülerdi, ilk 45’te İstanbul ekibini 0 isabetli şut, rakip ceza alanında 0 dokunuş ve 0 gol beklentisi istatistiğinde tuttular. İkinci yarıda, özellikle Ebert girdikten sonra ev sahibi ekip canlandı ama cılız pozisyonlar tabelayı değiştirmeye yetmedi. Trabzon’da hazırlık kampının iyileri Larsen ve Eren sezona da formda girdiler. Larsen kornerlerden sürpriz kafa golleri bulacak gibi. Eren de soldan yaptığı bindirmelerde yerden ortalarıyla hanesine asistler yazacağının sinyallerini veriyor. Kopenhag eşleşmesi öncesi Cornelius’un yüksek form tutması büyük avantaj. Trezeguet ve Bakasetas’ın da 16 Ağustos’taki Parken sınavına kadar form grafiklerini yükseltmeleri gerek."

<p><strong>Melih Saatçı - Cumhuriyet</strong></p> <p>"Süper Lig’in açılış mücadelesinde Trabzonspor galip gelerek sezona moralle başladı. Açılış karşılaşmaları her zaman zor olmuştur. Takımların daha tam olarak hazır olmadığı bu dönemde özellikle ilk beş haftada alınacak puanlar çok önemli. Özellikle de ligin zirvesi için mücadele eden takımların sezonun ilk haftalarını kayıpsız atlatması ileri de mutlaka avantaj sağlayacaktır.</p>

Melih Saatçı - Cumhuriyet

"Süper Lig’in açılış mücadelesinde Trabzonspor galip gelerek sezona moralle başladı. Açılış karşılaşmaları her zaman zor olmuştur. Takımların daha tam olarak hazır olmadığı bu dönemde özellikle ilk beş haftada alınacak puanlar çok önemli. Özellikle de ligin zirvesi için mücadele eden takımların sezonun ilk haftalarını kayıpsız atlatması ileri de mutlaka avantaj sağlayacaktır.

<p>Karşılaşmada ilk yarı İstanbulspor’ın pozisyonu ve şutu olmadan tamamlandı. Trabzonspor güç olarak ne kadar önde olursa olsun Süper Lig de mücadele bir takımın pozisyona girmekte bu kadar zorlanması ligin ilerleyen haftalarında çözümlenemezse İstanbulspor adına bu sezon çok zor geçer. </p>

Karşılaşmada ilk yarı İstanbulspor’ın pozisyonu ve şutu olmadan tamamlandı. Trabzonspor güç olarak ne kadar önde olursa olsun Süper Lig de mücadele bir takımın pozisyona girmekte bu kadar zorlanması ligin ilerleyen haftalarında çözümlenemezse İstanbulspor adına bu sezon çok zor geçer. 

<p>Trabzonspor ise yavaş oymakta ısrar etti. Trabzonspor’ın rakip takımın baskı yapmamasına rağmen oyunu geriye oynaması ve atak denemelerinde son derece cılız olması da Trabzonspor adına eksi puan idi. Cornellius’un golü ile her ne kadar öne de geçse bir türlü tam olarak oyunda ezici üstünlük yakalayamadı. Ömür’ün pozisyonu ve Trezeguet’in bireysel zorlamaları dışında ilk yarı her iki takım açısından da vasat bir oyun seyrettik.</p>

Trabzonspor ise yavaş oymakta ısrar etti. Trabzonspor’ın rakip takımın baskı yapmamasına rağmen oyunu geriye oynaması ve atak denemelerinde son derece cılız olması da Trabzonspor adına eksi puan idi. Cornellius’un golü ile her ne kadar öne de geçse bir türlü tam olarak oyunda ezici üstünlük yakalayamadı. Ömür’ün pozisyonu ve Trezeguet’in bireysel zorlamaları dışında ilk yarı her iki takım açısından da vasat bir oyun seyrettik.

<p>İkinci yarı Trabzonspor yine oyunu rahatlatacak hamleler de geç kaldı. İlk yarı pozisyon bulamayan İstanbulspor’un ikinci yarı da nefesi yetmedi.</p> <p>Larsen’in tecrübesi ve kariyeri ile Trabzonspor’ katkı sağlayacağı net. Hem defansta hem de hücumda etkili bir oyuncu. </p> <p>Sağ stoperde Dorukhan yine idare etti. Sol tarafta yeni transferlerden Eren Elmalı bu takımda iş yapabileceğinin sinyallerini verdi. Visca etkili olamadı. Trazeguet vasattı.</p>

İkinci yarı Trabzonspor yine oyunu rahatlatacak hamleler de geç kaldı. İlk yarı pozisyon bulamayan İstanbulspor’un ikinci yarı da nefesi yetmedi.

Larsen’in tecrübesi ve kariyeri ile Trabzonspor’ katkı sağlayacağı net. Hem defansta hem de hücumda etkili bir oyuncu. 

Sağ stoperde Dorukhan yine idare etti. Sol tarafta yeni transferlerden Eren Elmalı bu takımda iş yapabileceğinin sinyallerini verdi. Visca etkili olamadı. Trazeguet vasattı.

<p>Oyunun sonlarında doğru Denswill’in attığı ikinci gol Trabzonspor’a hem 3 puanı hem de sezona moralle başlamanın keyfini getirse de skor yanıltmasın rakip takım çok zayıf kaldı."</p>

Oyunun sonlarında doğru Denswill’in attığı ikinci gol Trabzonspor’a hem 3 puanı hem de sezona moralle başlamanın keyfini getirse de skor yanıltmasın rakip takım çok zayıf kaldı."

<p>Erkan Ayraç - Milliyet</p> <p>"Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon son şampiyon Trabzonspor ile ligin yeni ekibi İstanbulspor’un maçıyla start aldı. Bordo-mavililer deplasmanda üç puanı 2-0’lık skorla kaptı.</p>

Erkan Ayraç - Milliyet

"Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon son şampiyon Trabzonspor ile ligin yeni ekibi İstanbulspor’un maçıyla start aldı. Bordo-mavililer deplasmanda üç puanı 2-0’lık skorla kaptı.

<p>Trabzonspor’un 11’ine baktığımız zaman Teknik Direktör Abdullah Avcı, Süper Kupa’yı kazanan kadroyu zorunlu olan Hamsik-Siopis değişikliği dışında bozmadı. Şunu da belirtmek gerekiyor, Avcı’nın bu sezon jokeri yine Dorukhan olacak. Asıl yeri orta saha olan tecrübeli futbolcu stoperde kusursuza yakın oynadı.</p>

Trabzonspor’un 11’ine baktığımız zaman Teknik Direktör Abdullah Avcı, Süper Kupa’yı kazanan kadroyu zorunlu olan Hamsik-Siopis değişikliği dışında bozmadı. Şunu da belirtmek gerekiyor, Avcı’nın bu sezon jokeri yine Dorukhan olacak. Asıl yeri orta saha olan tecrübeli futbolcu stoperde kusursuza yakın oynadı.

<p>İki takım arasındaki kalite farkı ortadaydı ve bu da ilk dakikalardan itibaren futbola yansıdı. Konuk ekip sürekli golü ararken, ev sahibi İstanbulspor kapanmayı seçti.</p>

İki takım arasındaki kalite farkı ortadaydı ve bu da ilk dakikalardan itibaren futbola yansıdı. Konuk ekip sürekli golü ararken, ev sahibi İstanbulspor kapanmayı seçti.

<p>Skor üstünlüğünü erkenden almak isteyen bordo-mavililerde önce Eren, ardından Trezeguet kaleyi yokladı. 15’te ise Larsen’in şutunu, Jensen aynı güzellikte kornere çeldi. Pozisyonun devamında Visca’nın ortasında Vitor Hugo’dan seken topu Andreas Cornelius ağlara yolladı: 0-1. Geriye düşen İstanbulspor ilk yarıyı isabetli şut atamadan bitirirken, kontrolü elinde tutan Trabzonspor’un eksiği farkı artıramamasıydı.</p>

Skor üstünlüğünü erkenden almak isteyen bordo-mavililerde önce Eren, ardından Trezeguet kaleyi yokladı. 15’te ise Larsen’in şutunu, Jensen aynı güzellikte kornere çeldi. Pozisyonun devamında Visca’nın ortasında Vitor Hugo’dan seken topu Andreas Cornelius ağlara yolladı: 0-1. Geriye düşen İstanbulspor ilk yarıyı isabetli şut atamadan bitirirken, kontrolü elinde tutan Trabzonspor’un eksiği farkı artıramamasıydı.

<p>İkinci devrenin ilk dakikalarında ev sahibi İbrahim ile gole yaklaştı, ancak Uğurcan’ı geçemedi. Açılış maçında dakikalar azaldıkça tempo düşerken İstanbulspor daha fazla ileriye çıkmaya başladı. Rakibine birçok alanda üstünlük Trabzonspor aradığı ikinci golü ise son dakikalarda buldu. 75’te oyuna giren Denswil güzel bir kafa vuruşuyla geceyi noktaladı. Bordo-mavililerin maçtaki tek düşündürücü detayı atak için sadece Trezeguet’nin bulunduğu sol kanadı seçmesi oldu."</p>

İkinci devrenin ilk dakikalarında ev sahibi İbrahim ile gole yaklaştı, ancak Uğurcan’ı geçemedi. Açılış maçında dakikalar azaldıkça tempo düşerken İstanbulspor daha fazla ileriye çıkmaya başladı. Rakibine birçok alanda üstünlük Trabzonspor aradığı ikinci golü ise son dakikalarda buldu. 75’te oyuna giren Denswil güzel bir kafa vuruşuyla geceyi noktaladı. Bordo-mavililerin maçtaki tek düşündürücü detayı atak için sadece Trezeguet’nin bulunduğu sol kanadı seçmesi oldu."

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