Eda Erdem Dündar: 'Tüylerim diken diken oldu'
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Eda Erdem Dündar, Polonya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Dündar, "Maçın başında milli marşı söyledikleri sırada bütün salonu izledim. Tüylerim diken diken oldu" dedi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Eda Erdem Dündar, Polonya zaferi sonrası açıklama yaptı.
Takım kaptanı Eda Erdem Dündar karşılaşmada çok güzel bir atmosfer olduğunu belirterek "Maçın başında milli marşı söyledikleri sırada bütün salonu izledim. Tüylerim diken diken oldu. Voleybolu iyi bilen bir seyirci vardı. İki ekip de kazanmak için her şeyi yaptı. Bugün şanslı olan taraf bizdik. Giren çıkan herkes işini iyi yaptı. Birbirimize bağlı kaldık" ifadelerini kullandı.
Grubu birinci tamamladıklarını hatırlatan Eda, "Özellikle kazanarak ikinci tura gitmek, psikolojik anlamda bizim için iyi olacak. Çok güçlü rakiplerimiz var. ABD, Sırbistan, Kanada, Almanya. Bu seviyede takımların hepsi çok iyi. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp çeyrek finale kalabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.
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