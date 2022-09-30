Filenin Sultanları'nın son maçta rakibi Polonya
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında 1 Ekim Cumartesi günü ev sahibi Polonya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında 1 Ekim Cumartesi günü ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.
"Filenin Sultanları", 24 takımın katılımıyla Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, yarın TSİ 21.30'da Polonya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlayacak.
FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenip üçüncü galibiyetini alan ve son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi ev sahibi Polonya'yı da yenerek, dördüncü galibiyetini kazanmak.
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