Eda Erdem: 'Kimse bize bunu hediye etmedi'

Yayınlanma: 23.09.2023 - 16:21

Güncelleme: 23.09.2023 - 17:19

2024 Paris Olimpiyatları'nda gitmeye hak kazanan Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem açıklamalarda bulundu.

Japonya maçını değerlendiren Erdem, "Çok zor maç oldu. Turnuvanın en istikrarlı takımı Japonya'ydı zaten. Çok iyilerdi gerçekten, özellikle ilk sette. İkinci seti kazanmamız momentumu değiştirdi. Diğer setlerde oyun denk gitti ama ağırlığımızı koyduk. Çok yorulduk ama değdi. Bu yazın en büyük anlamı Paris Olimpiyatları'na bilet almaktı" ifadelerini kullandı.

"SEYİRCİ DESTEĞİ BİR YERE KADAR ONLARI GÖTÜRDÜ"

Japon seyirciler hakkında da konuşan Eda Erdem, "Japon taraftarlar çok keyifliydi ve çok saygılıydı. Hayatın her anında çok saygılı insanlar zaten ama Japon seyircilerin desteği bir yere kadar onları götürdü" dedi.

"BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Şampiyonluk bayraklarının köprüler asılması hakkında da konuşan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Bayrakların İstanbul Boğazı'na asılması bizi çok duygulandırdı. Görüntüler çok hoş ama biz bunu hak etik gerçekten. Kimse bize bunu hediye etmedi. Bütün yaz bunun için uğraştık."