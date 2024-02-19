Süper Lig tarihine geçti: Galatasaray, Ankara deplasmanından rekorla döndü

Trendyol Süper Lig'in 26.haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3 golle geçen Galatasaray, Süper Lig'de yeni bir rekorun sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:52
Süper Lig tarihine geçti: Galatasaray, Ankara deplasmanından rekorla döndü
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenerken etkili oyunuyla göz doldurdu. Lider Aslan, Süper Lig'de kırılması güç bir rekora da imza attı.

Süper Lig'de liderliği geçen hafta Fenerbahçe'den alan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.

Göz Atın
Resmi açıklama geldi: Galatasaray yeni transferini duyurdu!

Resmi açıklama geldi: Galatasaray yeni transferini duyurdu!
Galatasaraylı Lucas Torreira sözleşme teklifini duyurdu!

Galatasaraylı Lucas Torreira sözleşme teklifini duyurdu!

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında bu sezon Süper Lig'de 27 kez ile en fazla şut çektiği ve 44 kez ile de rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu maçı oynadı.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de en fazla maçını gol yemeden kazanan takım olarak dikkat çekiyor.

REKOR KIRDI

Galatasaray, bu sezon oynadığı 26 lig maçında 69 puana ulaşarak ise rekor kırdı. Sarı-kırmızılılar, bu aşamada en fazla puan toplayan takım oldu.


galatasaray haberleri MKE Ankaragücü haberleri rekor haberleri

İlgili Haberler

Eski hakemler Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?

Eski hakemler Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?
Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag kendi evinde güldü!

Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag kendi evinde güldü!
Galatasaray'a 45 dakika yetti: Ankaragücü 0-3 Galatasaray

Galatasaray'a 45 dakika yetti: Ankaragücü 0-3 Galatasaray
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci tepkisi: 'Futbola ihanettir'

Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci tepkisi: 'Futbola ihanettir'
Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor

Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor
Eskişehirli ustadan çiğbörek tarifi: 20 yıldır aynı yöntem ile yapıyor

Eskişehirli ustadan çiğbörek tarifi: 20 yıldır aynı yöntem ile yapıyor
Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’

Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’
Eskişehirli ustadan çiğbörek tarifi: 20 yıldır aynı yöntem ile yapıyor

Eskişehirli ustadan çiğbörek tarifi: 20 yıldır aynı yöntem ile yapıyor
Yunan basınından Fatih Terim’e eleştiri: ‘Çağ dışı…’

Yunan basınından Fatih Terim’e eleştiri: ‘Çağ dışı…’
Eski hakemler Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?

Eski hakemler Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?
Sultan II. Abdülhamid’in torunu İstanbul’da evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu

Sultan II. Abdülhamid’in torunu İstanbul’da evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu