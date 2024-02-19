Süper Lig tarihine geçti: Galatasaray, Ankara deplasmanından rekorla döndü

Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:52

Güncelleme: 19.02.2024 - 09:53

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenerken etkili oyunuyla göz doldurdu. Lider Aslan, Süper Lig'de kırılması güç bir rekora da imza attı.

Süper Lig'de liderliği geçen hafta Fenerbahçe'den alan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında bu sezon Süper Lig'de 27 kez ile en fazla şut çektiği ve 44 kez ile de rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu maçı oynadı.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de en fazla maçını gol yemeden kazanan takım olarak dikkat çekiyor.

REKOR KIRDI

Galatasaray, bu sezon oynadığı 26 lig maçında 69 puana ulaşarak ise rekor kırdı. Sarı-kırmızılılar, bu aşamada en fazla puan toplayan takım oldu.