Eden Hazard futbolculuk kariyerini noktaladı: 'Doğru zamanda dur demeyi bilmelisiniz'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:17

Güncelleme: 10.10.2023 - 12:36

32 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Eden Hazard, aktif futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Son olarak Real Madrid forması giyen ve geçtiğimiz temmuz ayından bu yana boşta olan Hazard, sosyal medya hesabında yayınladığı duyuruda "Doğru zamanda dur demeyi bilmelisiniz. 16 yıllık kariyerimin ve oynadığım 700'den fazla maçın ardından profesyonel futbolculuk kariyerime son verme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Lille ve Chelsea kariyerlerinde adını dünyaya duyuran Eden Hazard, 2019'da 115 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu. Real Madrid kariyerinde sakatlıkları ve aşırı kilolarıyla anılan Hazard, eleştirilerin odak noktası olmuştu.