Fransızlar duyurdu: Eden Hazard'a Süper Lig kancası!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 16:13

Güncelleme: 28.08.2023 - 16:13

Real Madrid'deki performansı hayal kırıklığı yaratan ve bu yaz takımdan ayrılan Eden Hazard için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fransa merkezli Foot Mercato'da yer alan habere göre, Belçikalı futbolcunun menajerlerinden birinin kısa süre önce Türkiye'den büyük bir kulüple görüştüğü öne sürüldü. 32 yaşındaki futbolcunun menajerinin, Hazard için Türkiye seçeneğini yeni bir meydan okuma olarak gördüğü ve bu hamleyi yaptığı öne sürüldü.

FRANSIZ KULÜPLER KAPIYI KAPATTI

Hazard'ın ise şu anda ailesiyle vakit geçirmeye devam ettiği hatırlatıldı.

Hazard için birkaç menajerin de Belçikalı futbolcunun temsilcilerinden yetki alarak oyuncuyu Marsilya, Lille ve Nice'e önermek istediği iddia edildi. Ancak Hazard için bu girişimlerin sonuçsuz kaldığı aktarıldı.

EMEKLİ OLACAĞI İDDİASI

İspanya merkezli AS gazetesinin haberinde ise Hazard ile şu anda Suudi Arabistan ve MLS'ten takımların ilgilendiği vurgulandı.

Real Madrid'deki sakatlıkları nedeniyle istediği performansı gösteremeyen Hazard'ın İspanyol devinden ayrıldığı dönemde futbolu bırakabileceği de iddia edilmişti.