Eden Hazard'dan astronomik teklife ret cevabı: 'Çok param var'

Eden Hazard'ın Chelsea'deki eski takım arkadaşı John Obi Mikel, Belçikalı yıldızın Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 13:19
Eden Hazard'dan astronomik teklife ret cevabı: 'Çok param var'
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Son olarak Real Madrid forması giyen Eden Hazard, 16 yıllık profesyonel kariyerinin ardından geçen ay emekli olduğunu açıklamıştı.

Hazard, sık sık yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle dört sezonda İspanyol devinde yalnızca 76 maçta süre almıştı. 

ASTRONOMİK TEKLİFİ REDDETTİ 

Belçikalı yıldızın Chelsea'deki eski takım arkadaşı John Obi Mikel, sakatlık sorunlarına rağmen Hazard'ın Suudi Arabistan'dan birçok astronomik teklif aldığını açıkladı.

Chelsea'nin eski orta saha oyuncusu , Rio Ferdinand'ın Vibe with Five programında Hazard'la arasında geçen konuşmayı şu sözlerle açıkladı: 

"Hazard bana, 'Haftada 1 milyon Euro alacağım Suudi Arabistan'a mı gitmeliyim yani, peki sonra ne olacak? Suudi Arabistan'a gitmek için yaklaşık iki veya üç teklif aldım' dedi.

"Mikel, çok param var. Hayatımı nasıl yaşadığımı biliyorsun. Çok fazla para harcamıyorum. Yani artık ailemle birlikte yaşayacağım ve çocuğumu büyütecek kadar paraya da sahibim' diye de ekledi."


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