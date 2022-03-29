Eden Hazard'dan kötü haber

29 Mart 2022 Salı, 00:00

Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın başı sakatlıklardan kurtulmuyor.

İspanyol televizyonu El Chiringuito'nun haberine göre, sağ fibula bölgesinden bir ameliyat olan Eden Hazard'ın sezonun geri kalanında forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Tecrübeli oyuncu, 2019'da transfer olduğu Real Madrid'de tam 14 kez sakatlık yaşarken toplamda 500 gün takımdan ayrı kaldı.

Eden Hazard bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.