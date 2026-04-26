26.04.2026 21:42:00
Ederson'dan büyük itiraz: Yasin Kol'dan kırmızı kart!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin 60. dakikasında penaltı kazandı. Penaltının ardından Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

Derbide Yunus Akgün, Jayden Oosterwolde'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi.

EDERSON KIRMIZI KART GÖRDÜ

Pozisyona Fenerbahçeli futbolcular uzun süre itiraz etti. Hakem Yasin Kol, VAR incelemesinin ardından oyuncuların penaltı vuruşu için hazırlanmasını istedi.

Fenerbahçeli kaleci Ederson, yerine geçmemek için ısrar edince hakem Yasin Kol, 62. dakikada ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber: Gelecek maç yok! Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da milli kaleci Uğurcan Çakır cezalı duruma düştü.
Galatasaray'dan devre arasında paylaşım! Hakem Yasin Kol'un kararlarına tepki... Süper Lig ekibi Galatasaray, 31. haftada kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe derbisinin devre arasında sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Fenerbahçe'ye Archie Brown'dan kötü haber: Cezalı duruma düştü! Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe'de Archie Brown cezalı duruma düştü.