Ederson'un yerine milli takıma çağrılmıştı: 'Dolandırıldığımı sandım'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası Samsunspor maçında forma giyememişti. Yapılan kontrollerde 32 yaşındaki eldivenin arka adalesinde kanama tespit edilirken, teknik direktör Domenico Tedesco futbolcusunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.

Ederson'un sakatlığı yalnızca Fenerbahçe'yi değil, Brezilya Milli Takımı'nı da etkiledi. Sambacılar'ın teknik direktörü Carlo Ancelotti, Güney Kore ve Japonya ile oynanacak maçların aday kadrosuna Ederson'un yerine Nottingham Forest'ın kalecisi John Victor'u dahil etti.

"DOLANDIRILDIĞIMI SANDIM"

Kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı'na çağrılan 29 yaşındaki Victor, ESPN'e yaptığı açıklamada yaşadığı şaşkınlığı anlattı:

"Maça gidiyordum, otobüste haber geldi. Brezilya Milli Takımı Genel Menajeri Sergio Dimas'tan mesaj aldım. Şok oldum, şaka sandım. Pasaportumu istediklerinde 'Bu bir dolandırıcılık olabilir mi?' diye düşündüm."

"HENÜZ KAVRAYAMADIM"

Milli formayı giyecek olmanın heyecanını dile getiren Victor, "Henüz tam olarak kavrayamadım. Çağrıldığım günden beri kariyerimde yaşadığım her şeyi düşündüm. Burada olmaktan çok mutluyum, Tanrı'ya şükrediyorum" ifadelerini kullandı.