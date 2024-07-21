Ederson'a sürpriz talip: 60 milyon Euro'luk beklenti!
Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Ittihad'ın İngiltere'de Manchester City forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson'u renklerine bağlamak istediği iddia edildi.
Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad, Manchester City'den Ederson'u kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Ittihad'ın Ederson ile temasa geçtiği kaydedildi. Daha önce de Al Nassr ile anlaşma sağlayan ancak bu transfer gerçekleşmeyen Ederson'un Suudi Arabistan'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
60 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ
Manchester City'nin 30 yaşındaki futbolcusu için 50-60 milyon Euro bonservis beklediği ve Al Ittihad'ın transfer için girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösterilen Ederson'un, Manchester City ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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