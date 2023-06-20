Edin Dzeko adım adım Fenerbahçe'ye!

Yayınlanma: 20.06.2023 - 10:03

Güncelleme: 20.06.2023 - 10:03

Fenerbahçe, forvet hattına yapacağı yıldız transfer için geri sayıma geçti.

Sarı-Lacivertliler, Inter’den ayrılma kararı alan Edin Dzeko’yu kadrosuna katmak adına önemli aşama kaydetti. 37 yaşındaki golcünün menajeri Alessandro Lucci, dün Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldi. Sözleşme ayrıntılarını görüşen Lucci, dün akşam İtalya’ya döndü.Sarı-Lacivertlilerin, 5 milyon Avro yıllık ücret seviyesinde bir rakamı Dzeko’ya ödemesi bekleniyor.

Edin Dzeko

FENERBAHÇE'DE ARDA GÜLER HAREKATI

Öte yandan takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar artan Arda Güler konusunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç harekete geçti. Koç, Güler Ailesi ile görüşüp, genç yeteneğin 1 sezon daha sarı-lacivertli takımda kalmasını isteyecek.

Arda Güler