Edin Dzeko adım adım Fenerbahçe'ye!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Boşnak futbolcu Edin Dzeko'yu transfer etmek adına önemli aşama kaydettiği belirtildi.
Fenerbahçe, forvet hattına yapacağı yıldız transfer için geri sayıma geçti.
Sarı-Lacivertliler, Inter’den ayrılma kararı alan Edin Dzeko’yu kadrosuna katmak adına önemli aşama kaydetti. 37 yaşındaki golcünün menajeri Alessandro Lucci, dün Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldi. Sözleşme ayrıntılarını görüşen Lucci, dün akşam İtalya’ya döndü.Sarı-Lacivertlilerin, 5 milyon Avro yıllık ücret seviyesinde bir rakamı Dzeko’ya ödemesi bekleniyor.
Edin Dzeko
FENERBAHÇE'DE ARDA GÜLER HAREKATI
Öte yandan takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar artan Arda Güler konusunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç harekete geçti. Koç, Güler Ailesi ile görüşüp, genç yeteneğin 1 sezon daha sarı-lacivertli takımda kalmasını isteyecek.
Arda Güler
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