Fenerbahçe'den Vincenzo Montella açıklaması

Yayınlanma: 19.06.2023 - 14:12

Güncelleme: 19.06.2023 - 14:29

Fenerbahçe Kulübü, Vincenzo Montella ile anlaşılıp vazgeçildiği haberlerini yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

ADANA DEMİRSPOR İLE YOL AYRIMI

Adana ekibinin başkanı Murat Sancak, katıldığı bir televizyon programında İtalyan hoca ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Sancak, "Vincenzo Montella ile yollarımızı ayırdık. İki taraf için de hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.