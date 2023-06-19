Fenerbahçe, Mattia Perin'in menajeriyle görüştü

Yayınlanma: 19.06.2023 - 19:40

Güncelleme: 19.06.2023 - 20:40

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Edin Dzeko'nun transferi için yıldız futbolcunun menajeri Alessandro Lucci'yle İstanbul'da görüşen sarı lacivertliler, İtalyan menajerden Juventus'un kalecisi Mattia Perin hakkında da bilgi aldığı iddia edildi.

DÜZENLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR

NTV Spor'un Calcio Mercato'ya dayandırdığı habere göre, Edin Dzeko'nun transferinde mutlu sona yakın olan Fenerbahçe, Juventus'ta Szczesny'nin yedeği konumunda bulunan Perin içinde görüşme gerçekleştirdi.

Bu sezon sadece 18 resmi maça çıkan 30 yaşındaki file bekçisinin daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi.

İtalyan kalecinin Juventus ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.