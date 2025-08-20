Cumhuriyet Gazetesi Logo
Edin Dzeko'dan Fenerbahçe itirafı: '105 puan alsaydık bile...'

20.08.2025 13:10:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den ayrılarak Fiorentina'ya transfer olan 39 yaşındaki Boşnak oyuncu Edin Dzeko, İtalyan basınına görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra İtalya Ligi takımlarından Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

39 yaşındaki tecrübeli futbolcu, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye kolay bir ülke değil, çok fazla baskı var, orada Twitter hakim. Ruh halini ve memnuniyetsizlikleri o belirliyor, ortamı etkiliyor" dedi.

"105 PUAN ALSAYDIK BİLE..."

Açıklamalarına devam eden Dzeko, "Ondan önceki yıl 99 puanla bitirmiştik ve Galatasaray'ın üç puan gerisinde ikinci olmuştuk; ama 105 puan yapsaydık bile yine ikinci olacaktık" ifadelerini kullandı.

Dzeko ayrıca, "Geçen akşam güçlü bir takım olan Göztepe'ye karşı oynarken, Talisca 93. dakikada penaltıyı kaçırınca, Galatasaray taraftarları hakemin topu içeri sokmak istediğini tweet atmaya başladılar, ayağının hareketine dikkat çekerek… Ben biliyorum ki Mourinho kesinlikle ligi kazanmak istiyor, bu neredeyse bir takıntı" açıklamasını yaptı.

