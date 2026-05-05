Schalke 04'ten Edin Dzeko kararı!

5.05.2026 09:21:00
Cumhuriyet Spor
Almanya Bundesliga 2'de şampiyonluk yaşayarak üst lige yükselen Schalke 04'ün tecrübeli futbolcu Edin Dzeko hakkında kararını verdiği iddia edildi.

Almanya Bundesliga 2'de sezonu şampiyon tamamlayarak yeniden en üst seviyeye dönen Schalke 04'te, Edin Dzeko'nun geleceği netlik kazanıyor. 

Bosna Hersek Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan 40 yaşındaki tecrübeli forvet hakkında Alman basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Sky Sports'un haberine göre, hem kulüp yönetimi hem de oyuncu cephesi yeni sezonda da birlikteliği sürdürme konusunda hemfikir.

YENİ YAPILANMANIN TECRÜBELİ BONUSU

Kulübün gelecek sezon planlamasında Dzeko'nun rolü "tecrübeli yedek destek" olarak belirlenmiş durumda. 

Muhabir Plettenberg, Schalke'nin kadro mühendisliğinde Dzeko'nun bu yapının bonusu olacağını ifade ederken, nihai kararın Dünya Kupası sonrasına bırakılabileceğini bildirdi.

Yıldız futbolcunun fiziksel durumu ve ailesinin kararı, sözleşme sürecindeki en belirleyici unsurlar olarak görülüyor. Bosnalı golcünün turnuva sonrası vücudunun vereceği reaksiyona göre son imzasını atması bekleniyor.

İlerleyen yaşına rağmen Schalke formasıyla Bundesliga 2'de önemli işlere imza atan Edin Dzeko, istatistikleriyle takımının şampiyonluğuna doğrudan etki etti. 

Alman ekibine transfer olduktan sonra toplam 9 maçta görev alan Bosnalı forvet, sahada kaldığı 556 dakika boyunca skorer kimliğini korudu. Bu kısa sürede 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Dzeko, tecrübesinin takım için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha kanıtladı. 

