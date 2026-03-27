Cumhuriyet Gazetesi Logo
Edin Dzeko'dan hayat öpücüğü: Bosna Hersek Dünya Kupası play-off finalinde!

27.03.2026 01:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bosna Hersek, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda karşılaştığı Galler'i penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Galler ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi.

Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bosna Hersek, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın penaltılarında 4-2 kazanarak play-off finaline adını yazdırdı.

Galler'in golünü; 52. dakikada Daniel James'ten, Bosna Hersek'in golü ise; 87. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

PLAY-OFF FİNALİNDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

Bosna Hersek'in Dünya Kupası Play-Off finalindeki rakibi İtalya oldu. Bu mücadele 31 Mart Salı günü oynanacak

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Bosna Hersek #Galler

