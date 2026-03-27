Edin Dzeko'dan hayat öpücüğü: Bosna Hersek Dünya Kupası play-off finalinde!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Galler ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi.
Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bosna Hersek, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın penaltılarında 4-2 kazanarak play-off finaline adını yazdırdı.
Galler'in golünü; 52. dakikada Daniel James'ten, Bosna Hersek'in golü ise; 87. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.
PLAY-OFF FİNALİNDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU
Bosna Hersek'in Dünya Kupası Play-Off finalindeki rakibi İtalya oldu. Bu mücadele 31 Mart Salı günü oynanacak