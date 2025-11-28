Edin Dzeko'dan Fiorentina taraftarına sitem! 'Biz berbatız diyebiliriz, sorun değil'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.11.2025 09:19:00
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Fiorentina, sahasında AEK'ya 1-0 mağlup oldu. İtalyan ekibinin ilk 11'inde sahaya çıkan Edin Dzeko, maç sonu yaptığı açıklamada stattaki taraftarları hedef aldı.

Bu sezon işleri yoluna koyamayan Fiorentina, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında AEK'ya 1-0 mağlup oldu. Fiorentina'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Edin Dzeko, maçın ardından yaptığı açıklamada taraftarları hedef aldı. 

Kötü oyun nedeniyle taraftarların maç oynanırken verdiği tepkiyi eleştiren Dzeko şu ifadeleri kullandı:

"Biz berbatız diyebiliriz, sorun değil. Kötü mü gidiyoruz? Evet, doğru. Belki de bu formayı hak etmiyoruz? Tamam, belki de öyledir, bu da sorun değil. Ama evimde oynadığımda, her kaybettiğim topun ardından ıslıklanmak yerine, taraftarın bana yardım etmesini isterim.

Eğer bu zor dönemdeysek, birlikte üstesinden gelmeliyiz. Çünkü bu iyi bir şey değil. Bugün buradayım ve belki yarın burada olmayacağım, ama bu adamlar biraz daha yardımı hak ediyor. Maçın sonunda bizi yuhalayabilirsiniz, sorun değil. Ancak maç sırasında taraftarlarımızdan daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Bu durumdan tek başımıza çıkmamız zor. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var, özellikle de iç sahada. Özellikle de bu stadyumda, ki bu biraz garip. Biliyorum, iyi oynamıyoruz, çok fazla maç kaybediyoruz, hepsi doğru ama maç sırasında daha fazla desteğe ihtiyacımız var ancak yuhalanıyoruz.

Yirmi yıllık kariyerimde her türlü stadyumda oynadım, en iyisinden en kötüsüne... Özellikle genç oyuncuların desteğe ihtiyacı var. Sahada olumlu bir söz işe yarar, kötü bir pas attığınızda bile tribünlerden alkışa ihtiyaç duyarsınız. Böylece bir sonraki pasın daha iyi geçebileceğini düşünürsünüz. Negatif bir enerjiye kapılırsak bu iyi olmaz, durmaktan, pas vermekten, hata yapmaktan korkarsınız ve her şey çok daha zorlaşır. 

Üst üste iki veya üç pas yapamayız, bu normal değil. Bununla birlikte, her birimizin neyin yolunda gitmediğini anlamak için kendimize birkaç soru sormamız gerekiyor. Fiziksel olarak en iyi halimizde değiliz, ama son iki haftadır, devre arasında takım gerçekten iyi çalıştı. Çocuklar kendilerini çok daha iyi hissettiler, bunu Juve'ye karşı gördünüz. Zamana ihtiyacımız var, henüz en iyi halimizde değiliz."

Fiorentina, Konferans Ligi'nde 6 puanla 17. sırada bulunuyor.

