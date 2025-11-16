Cumhuriyet Gazetesi Logo
Edin Dzeko attı: Bosna Hersek Dünya Kupası play-off biletini garantiledi!

16.11.2025 09:46:00
Cumhuriyet Spor
Bosna Hersek, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 7. maçında kendi sahasında ağırladığı Romanya'yı 3-1 mağlup etti.

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu 7. maçında Bosna Hersek, Romanya'yı ağırladı.

Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bosna Hersek 3-1 kazandı.

Romanya'nın golünü 17'de Daniel Birligea atarken Bosna Hersek'in gollerini 49. dakikada Edin Dzeko, 80. dakikada Esmir Bajraktarevic ve 90+4'te Haris Tabakovic kaydetti.

ROMANYA 10 KİŞİ KALDI

Eyüpspor forması giyen Denis Draguş, 68. dakikada kırmızı kart görerek Romanya'yı 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek, gruptaki puanını 7. maçlar sonunda 16 yaparak play-off'u garantiledi. Romanya ise 10 puanda kaldı.

Grubun son maçında Bosna Hersek, grup liderliği için Avusturya deplasmanına gidecek. Romanya ise San Marino'yu ağırlayacak.

İlgili Konular: #Bosna Hersek #Romanya #2026 FIFA Dünya Kupası

