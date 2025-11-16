Edin Dzeko attı: Bosna Hersek Dünya Kupası play-off biletini garantiledi!

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu 7. maçında Bosna Hersek, Romanya'yı ağırladı.
Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bosna Hersek 3-1 kazandı.
Romanya'nın golünü 17'de Daniel Birligea atarken Bosna Hersek'in gollerini 49. dakikada Edin Dzeko, 80. dakikada Esmir Bajraktarevic ve 90+4'te Haris Tabakovic kaydetti.
ROMANYA 10 KİŞİ KALDI
Eyüpspor forması giyen Denis Draguş, 68. dakikada kırmızı kart görerek Romanya'yı 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek, gruptaki puanını 7. maçlar sonunda 16 yaparak play-off'u garantiledi. Romanya ise 10 puanda kaldı.
Grubun son maçında Bosna Hersek, grup liderliği için Avusturya deplasmanına gidecek. Romanya ise San Marino'yu ağırlayacak.