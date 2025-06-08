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Edin Dzeko geri dönüyor: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!

Edin Dzeko geri dönüyor: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!

8.06.2025 14:08:00
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Cumhuriyet Spor
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Edin Dzeko geri dönüyor: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!

Fenerbahçe'ye veda eden Edin Dzeko, yeni sezonda İtalya'da forma giyebilir. Deneyimli golcüye yapılan teklif ortaya çıktı.

Edin Dzeko, Fenerbahçe'yle kontratının sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

Sarı-lacivertli takımda geçirdiği iki sezonda 99 maça çıkan Dzeko, 46 kez ağları havalandırırken 18 asist kaydetti.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı birçok takımla anılan deneyimli forvetin yeni adresi bir kez daha Serie A olabilir.

İtalya'da daha önce Inter ve Roma formalarını giyen Dzeko'yla bir diğer Serie A ekibi Bologna ilgileniyor. 

Nicolo Schira'nın haberine göre Bologna, Dzeko'ya bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Haberde taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Dzeko, teklifi kabul ederse iki sezonluk aranın ardından Serie A'ya dönecek.

Dzeko, 2015'te kiralık olarak imza attığı Roma'ya ertesi sezon bonservisiyle transfer olmuştu.

Deneyimli golcü, 2021'de ise Inter'le sözleşme imzalarken kontratının sona ermesinin ardından Fenerbahçe'yle anlaştı.


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