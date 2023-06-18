Edin Dzeko ve Juan Cuadrado menajeri Fenerbahçe için geldi
Edin Dzeko ve Juan Cuadrado menajeri Alessandro Lucci, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Juan Cuadrado transferi için harekete geçti.
NTV Spor'un İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya dayandırdığı habere göre, Inter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko'nun ve Juventus'un yıldız ismi Juan Cuadrado'nun menajeri olan Alessandro Lucci, sarı lacivertli yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geldi.
YILLIK 4 MİLYON TEKLİF
Haberde Fenerbahçe'nin, Boşnak forvete yıllık 4 milyon Euro ve bonuslardan oluşan bir teklif sunduğu belirtilirken Cuadrado'ya ise yıllık 3.5 milyon eurodan 2 yıllık bir teklif sunduğu iddia edildi.
Fenerbahçe iki yıldızın transferinde de mutlu sona ermeyi planlıyor.
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