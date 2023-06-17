Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga!
Fenerbahçe Kulübünün 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısına tepkiler nedeniyle ara verildi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda kulüp başkanı Ali Koç'un konuşması sırasında tartışma yaşandı.
Başkan Ali Koç kürsüye çıkarken "Söylesene Ali Başkan bu ne biçim Fenerbahçe" şeklinde tezahürat yaparak tepki gösteren kongre üyeleri, başkanın konuşması sırasında da "Taraftar İstifa" diye bağırarak konuşmaya tepki koydu.
15 DAKİKA ARA VERİLDİ
Ardından başkanın "Biz başarısızlığı isteyerek mi yapıyoruz" sorusuna tribünlerden alaycı bir dille "evet" şeklinde yanıt verilince başkan Koç, "Aferin sana evet bilerek yapıyoruz" diye cevap verdi.
Bunun üzerine ise kongrede gerginlik oluştu ve Uğur Dündar 15 dakikalık ara verdi.
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