Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması

Yayınlanma: 17.06.2023 - 17:05

Güncelleme: 17.06.2023 - 17:05

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında gelecek sezon yeni teknik direktörün Türk olacağını açıkladı.

Ali Koç'un açıklamalarının ardından gündeme Aykut Kocaman ve İsmail Kartal iddiaları düştü.

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman ve İsmail Kartal iddialara karşı açıklamalarda bulundu.

"HABERİM YOK"

TRT Spor'a konuşan İsmail Kartal, "Eşimle beraber Başkan Ali Koç’un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum" dedi.

Aykut Kocaman ise TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Gelişmelerden haberim yok" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ NE DEDİ?

Ali Koç gelecek sezon için teknik direktör konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız" şeklinde konuşmuştu.