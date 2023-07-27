Edin Dzeko'dan Cengiz Ünder yanıtı!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 07:58

Güncelleme: 27.07.2023 - 07:58

Fenerbahçe'de ilk resmi maçında Zimbru karşısında 1 gol ve 2 asistle yıldızlaşan Edin Dzeko, karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.

Edin Dzeko'nun açıklamaları şu şekilde:

"Buraya gelmeden önce Fenerbahçe tribünlerinin ne kadar ateşli olduğunu biliyordum. Çok fazla stadyumda oynadım ama bugün gerçekten çok duygulandım. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim."

"GOL ATMAK MUTLU ETTİ"

"İlk maçımda gol atmak beni mutlu etti. Aynı zamanda Szymanski ve Ryan da gol attı. Onlar için de çok mutluyum."

"Kulübün beni buraya getirme amacı takıma örnek olabilmem. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Hem sahada hem saha dışında takım arkadaşlarıma örnek olmaya çalışacağım. Bizler çok büyük bir kulüp için oynuyoruz. Sezon uzun, kendimizden beklentimiz yüksek."

CENGİZ ÜNDER TRANSFERİ

"Cengiz Ünder benim kardeşim. İyi bir oyuncu ve benim yakın bir arkadaşım. Bu konularda ben yorum yapamam ama Cengiz'in iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim."