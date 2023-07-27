Sebastian Szymanski: 'Galibiyet özgüven verecek'

Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, 5-0 kazandıkları Zimbru karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı. Szymanski, "Güzel bir maç oldu. Bu sezon taraftarlarımızın önünde oynadığımız ilk maçtı. Oyun mükemmel değildi ama bu galibiyet özgüven verecek" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 07:46
Sebastian Szymanski: 'Galibiyet özgüven verecek'
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turuna Zimbru'yu 5-0 geçtiği ilk maçın ardından sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sebastian Szymanski açıklamalarda bulundu.

Daha da iyi bir performans sergileyebileceklerini söyleyen Polonyalı oyuncu, "Güzel bir maç oldu. Bu sezon taraftarlarımızın önünde oynadığımız ilk maçtı. Oyun mükemmel değildi ama bu galibiyet özgüven verecek. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız. Galibiyet güzeldi" ifadelerini kullandı.

Sebastian Szymanski, Zimbru maçında 1 golle oynadı.


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