Ferdi Kadıoğlu: 'Onun ne istediğini çok iyi biliyoruz'

Yayınlanma: 27.07.2023 - 07:51

Güncelleme: 27.07.2023 - 07:51

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Zimbru ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

5-0 kazanılan maçta takımının ilk golünü atan milli oyuncu, "Taraftarımızla birlikte harika bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Güzel de bir gol attım. Belki de kariyerimdeki en güzel gollerimden biriydi. Çok çalıştık ve iyi bir galibiyet aldık" dedi.

"ONUN NE İSTEDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"



Ferdi Kadıoğlu, İsmail Kartal'ın göreve yeniden gelmesinin hatırlatılması üzerine, "Tabii ki yeni bir teknik direktörümüz var. Ben kendisini geçmişten tanıyorum. Onun ne istediğini çok iyi bir şekilde biliyoruz. Takımda onunla çalışmış oyuncular var. Saha içerisinde en iyisini vermemiz gerekiyor. Çalışmalarımızı güzel bir şekilde sürdüreceğiz. Güzel bir sezon olacağını umuyorum" sözlerini kullandı.