Edin Dzeko'dan taraftara çağrı: 'Desteklerini göstersinler, ıslıklamasınlar'

Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 08:11
Edin Dzeko'dan taraftara çağrı: 'Desteklerini göstersinler, ıslıklamasınlar'
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı.

Fenerbahçe, 49'da Dzeko, 57'de penaltıdan Batshuayi'nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Üst üste 6. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 85 yaptı.

Maçın ardından konuşan kaptan Edin Dzeko, şu ifadeleri kullandı:  

"EuroLeague'i yeniden kazanan kadın basketbolumuzu tebrik ediyorum. Çok iyi iş çıkardınız. Son zamanlarda maçlara birazcık yavaş başlıyoruz. Çok pas hatası yapıyoruz. İlk yarı böyleydi. Top kaybı sonrası ilk golü yedik. İlk golü yedikten sonra maçı çevirmek daha zordur ama uyanmak için ilk golü yememiz gerekiyordu belki de. İkinci yarıda iyi oynadık. Hatta maçı erken koparabilirdik. Bunu yapabilecek şanslar yakaladık. En önemlisi 3 puan almaktı. Karagümrük iyi bir takım. Ligde bulundukları konumu hak etmiyorlar. (Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla 1 sezonda 20 lig golüne ulaşan 5. yabancı oyuncu oldu.) Fenerbahçe zaten bu yüzden beni getirdi. Ben de elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Sadece gol atarak değil saha içinde elimden gelen her şeyi yaparak, savaşarak katkıda bulunmaya çalışıyorum.

Bence oyuncu fark etmeksizin tüm takım mücadele etmeli, koşmalı. Öne koşarken de geri dönerken de herkes çok koşmalı. Takıma en çok bu şekilde yardım edebilirsiniz. Bu bizim takımımızın mentalitesi. Herkesin kendinden önce takımı düşünmesi gerekiyor. Zaten takım performansı iyi olursa bireysel performanslar da iyi olabiliyor. Daha iyisini yapabilirdik ama bu sayfa geride kaldı. Şimdi yeni bir sayfayı çeviriyoruz. Önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Taraftarımız Olympiakos maçına gelsin ve desteklerini göstersinler, ıslıklamasınlar."


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