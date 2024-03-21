Edin Dzeko'nun kızından duygulandıran hareket!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Dzeko'nun kızı Una saçlarını kanser tedavisi gören çocuklar için bağışladı.
Fenerbahçe'de attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran Edin Dzeko'nun kızı örnek bir davranışa imza attı.
Boşnak yıldızın kızı Una, saçlarını kanser tedavisi gören çocuklar için bağışladı.
Bu anlamlı jest, Dzeko ailesinin topluma olan duyarlılığını da bir kez daha gözler önüne serdi.
Una Dzeko
ROL MODELİ ANNESİ
Una'nın saç bağışı, kanserle mücadele eden çocuklara moral veren ve onların zorlu süreçlerinde yanlarında olduklarını hissettiren bir adım olarak nitelendiriliyor. Una'nın rol modeli geçmişte 2 kez saçını bağışlayan annesi Amra Dzeko oldu.
'SİZİ ÇOK SEVİYORUZ'
Saçlarını bağışlayan Una Dzeko, tedavi gören çocuklar için yazdığı mesajda, "Değerli arkadaşlarım, sizi çok seviyoruz ve sürekli sizin hakkınızda düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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